"Игра даже без смены тренера будет напряженной. Если будет неудачный результат в завтрашней игре, "Локомотив" может залихорадить. Проблемы там точно не на ровном месте появляются. Смена тренера должна как-то встряхнуть игроков. У тех, кто нечасто играет, может появиться возможность показать себя", - сказал Билялетдинов.
Матч "Рубин" - "Локомотив" в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги состоится 16 октября, начало - в 16:30 мск. Казанский клуб сыграет на "Ак Барс Арене" впервые за 2 месяца - последний раз на этом стадионе подопечные Слуцкого проводили матч 15 августа. В пятницу, 8 октября, на этом стадионе сборная России победила Словакию со счетом 1:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
"Рубин" располагается на 9-м месте в таблице чемпионата России, набрав в 10 матчах 14 очков.
Источник: РБ Спорт
Р. Билялетдинов: "Локомотив" может залихорадить, если будет неудачный результат в матче с "Рубином"
Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча "железнодорожников" против "Рубина" в 11-м туре РПЛ .
Фото: РИА Новости