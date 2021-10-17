Как сообщает источник, речь идет об Антоне Зиньковском, Даниле Пруцеве и Романе Ежове. Отмечается, что Камоцци настаивает на одновременном переходе всех трех игроков в московский клуб.
Левый вингер Антон Зиньковский в текущем сезоне провел 10 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и стал автором 3 результативных передач. Его контракт с "Крыльями" истекает в декабре 2021 года. Центральный полузащитник Данил Пруцев в сезоне-2021/22 сыграл в 11 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Правый вингер Роман Ежов в РПЛ забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
"Крылья Советов" занимают 10-е место в таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе 13 очков.
Источник: Metaratings
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СМИ: Камоцци предложил "Спартаку" приобрести трех российских игроков в зимнее трансферное окно
Итальянский агент Франко Камоцци порекомендовал "Спартаку" купить сразу трех футболистов "Крыльев Советов".
Фото: "Крылья Советов"