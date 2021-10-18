"Не только "Краснодар", но и весь город, а то и вся страна переживает за него". Газинский - о болезни Галицкого

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский заявил, что не знает всех нюансов о болезни владельца "быков" Сергея Галицкого.

Фото: РИА Новости





"Я бы не хотел затрагивать эту тему, потому что не знаю всех тонкостей и нюансов. Понятно, что не только наш клуб, но и весь город, а то и вся страна переживает. Галицкий может и напихать, но он эмоционально отходчивый, поэтому может и похвалить. В этом весь Сергей Николаевич, и то, что мы узнали, нас задело. Это жизнь, конечно, мы не принадлежим себе, поэтому нам остается лишь молиться", - приводит слова Газинского



В прошлом сезоне "



Накануне "Краснодар" сыграл вничью с "Уфой" (1:1) в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги. На 9-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов вывел "Уфу" вперед. На 85-й минуте полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк реализовал пенальти и сравнял счет. Напомним, ранее владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в интервью YouTube-программе "Коммент Шоу" заявил, что болеет и не может посещать все матчи своей команды."Я бы не хотел затрагивать эту тему, потому что не знаю всех тонкостей и нюансов. Понятно, что не только наш клуб, но и весь город, а то и вся страна переживает. Галицкий может и напихать, но он эмоционально отходчивый, поэтому может и похвалить. В этом весь Сергей Николаевич, и то, что мы узнали, нас задело. Это жизнь, конечно, мы не принадлежим себе, поэтому нам остается лишь молиться", - приводит слова Газинского Metaratings В прошлом сезоне " Краснодар " финишировал на 10-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. После 11-ти туров сезона-2021/22 "быки" занимают 6-ю строчку, имея в своем активе 18 очков.Накануне "Краснодар" сыграл вничью с "Уфой" (1:1) в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги. На 9-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов вывел "Уфу" вперед. На 85-й минуте полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк реализовал пенальти и сравнял счет.