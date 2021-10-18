В конце первой половины случилась массовая драка: Арсен Захарян сфолил на Максимилиано Кофрие. Игроки "Спартака" тут же пошли разбираться. Самуэль Жиго подбежал и потолкался с Захаряном, а после этого стал спорить с тренерским штабом "Динамо".
По итогам эпизода было показано 4 желтые карточки: у "Спартака" предупреждения получили Самюэль Жиго и Георгий Джикия, у "Динамо" - Арсен Захарян и Вячеслав Грулев.
"Вся судейская бригада видела, что происходило на поле в этот момент. Судейская бригада определила две желтые карточки в одну сторону и две желтые карточки в другую сторону. Какие основания у КДК, чтобы рассматривать данный инцидент? Есть закон и дисциплинарный регламент.
Мы не можем рассматривать дело, если в данном случае нет прямого удаления. Судейская бригада оценила, что здесь только наказание в виде желтых карточек. Поэтому у КДК нет основания для рассмотрения данного дела", - приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".
КДК РФС не будет рассматривать драку игроков в матче "Спартак" - "Динамо"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о рассмотрении на предстоящем заседании драки в матче "Спартак" - "Динамо" (2:2).
Фото: РПЛ