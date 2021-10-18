Ранее Мостовой сообщил, что летом у него был вариант с трансфером в "Локомотив". Вместе с тем главный тренер "Зенита" Сергей Семак призвал игрока остаться в команде.
"Да, сейчас у него мало игрового времени, но нужно выигрывать конкуренцию. Андрей – игрок сборной России. "Зениту" нужен такой футболист, как Мостовой. Не важно, что в конкурентах у Андрея Малком. Мостовой может на любой позиции сыграть", - сказал Радченко.
Полузащитник Андрей Мостовой в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах, сыграв в общей сложности 248 минут. Результативными действиями 23-летний россиянин не отметился. Контракт Мостового с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Мостовой рассказал, что летом мог сменить "Зенит" на "Локомотив"
Радченко: "Зениту" нужен такой футболист, как Мостовой
Экс-футболист "Зенита" Дмитрий Радченко поделился мнением об игроке петербургской команды Андрее Мостовом.
Фото: ФК "Зенит"