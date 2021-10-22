"Очки нужны обеим командам. Все-таки это дерби, поэтому ожидаю увидеть бескомпромиссную борьбу на поле, как и полагается в таких матчах. "Спартак" давно уже не выигрывал в Питере. Если так можно сказать, то своего рода для каждой из команд это будет реабилитация за поражения на европейской арене.
"Зенит" и по именам, и по сильной скамейке превосходит сейчас "Спартак". Но фамилии не играют в футбол. Отдельные матчи ничего не значат. На первый план выходит самоотдача и борьба футболистов", - цитирует Баженова "РБ Спорт".
Встреча "Зенита" и "Спартака" состоится в Санкт-Петербурге в ближайшее воскресенье, 24 октября. Последний раз "Спартак" побеждал "Зенит" в 2017 году. В прошлом матче питерцы обыграли "красно-белых" (3:1).
Прямо сейчас "Зенит" с 23 очками делит 1-ю строчку с "Динамо". "Спартак" с 17 очками идет на 7-м месте, но в случае победы может подняться на 4-е с отставанием от лидеров в 3 очка. Москвичам не сможет помочь Самуэль Жиго, выбывший из-за дисквалификации. У "Зенита" под вопросом участие бразильцев Малкома и Клаудиньо, получивших повреждения в матче с "Ювентусом" (0:1).
"Спартак" в Лиге Европы проиграл на своем поле "Лестеру" (3:4). Отметим, что москвичи вели после первой половины со счетом 2:1.
Баженов: "Зенит" превосходит сейчас "Спартак", но фамилии не играют в футбол
Экс-нападающий "Спартака" Никита Баженов рассказал об ожиданиях от матча "красно-белых" против "Зенита".
Фото: РПЛ