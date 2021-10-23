"Дзюба рано или поздно побьёт рекорд Веретенникова. Но хорошо бы, если это произойдет не в матче против "Спартака", - передает слова Баженова "Чемпионат".
Напомним, в матче РПЛ против тульского "Арсенала" нападающий "Зенита" Артем Дзюба сравнялся с лучшим бомбардиром в истории лиги Олегом Веретенниковым. Тот гол для Дзюбы стал 143-м в карьере.
Следующий матч "Зенит" проведет завтра, 24 октября, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.
Баженов: Дзюба побьёт рекорд Веретенникова. Но хорошо бы не в матче против "Спартака"
Экс-нападающий московского "Спартака" Никита Баженов поделился мнением о рекорде Артема Дзюбы по количеству голов, забитых в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"