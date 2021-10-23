"Видел ли я, что болельщики прозвали меня "антифриз"? Видел, но не понял, что это такое. Все-таки мне сложно понимать русский", - рассказал Кофрие в интервью "Спорт-Экспресс".
Напомним, летом этого года Кофрие перешел в "Спартак" из бельгийского "Сент-Труйден". По данным Transfermarkt сумма компенсации оценивается в 2,5 млн евро. За московский клуб Кофрие провел 6 матчей, в одном из которых отдал результативную передачу.
"Спартак" в РПЛ идет на 7-м месте. Подопечные Витории набрали 17 очков в 11-ти играх. В Лиге Европы московский клуб после трех матчей замыкает группу C, имея в активе 3 очка.
Кофрие - о прозвище "антифриз": не понял, что это такое
Защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие рассказал о своем прозвище, которое ему дали болельщики московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"