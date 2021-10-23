"Дзюбу действительно много критикуют. Но это, прежде всего, связано с его работой на поле. Если оценивать КПД футболиста в целом, он очень высокий. Даже по статистике видно: Артём забивает, отдаёт результативные передачи. Он приносит команде невероятно много очков." — передает слова Игонина "RT".
В нынешнем сезоне Дзюба забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач в 15 матчах за "Зенит" во всех турнирах. В матче прошлого тура РПЛ против тульского "Арсенала" Дзюба забил свой сотый мяч в форме петербуржцев. Также этот гол стал 143-м для Дзюбы в чемпионатах России, тем самым он повторил рекорд Олега Веретенникова. Тем не менее, гол не помог "Зениту" победить туляков (1:2).
Завтра петербургский клуб встретится со "Спартаком" - бывшей командой Дзюбы. Матч на "Газпром Арене" начнется в 19:00 мск. К этой игре подопечные Семака подходят, занимая 2-е место в таблице. В активе "сине-бело-голубых" 23 очка, столько же баллов у "Динамо" и ЦСКА.
Игонин - о Дзюбе: он приносит "Зениту" невероятно много очков
Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин поделился мнением о пользе, которую петербургскому клубу приносит нападающий Артем Дзюба.
Фото: ФК "Зенит"