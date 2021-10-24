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Боярский: Дзюба полезен как командный игрок и забьет еще много голов. Карпину есть чему поучиться у Семака

Народный артист России и поклонник "Зенита" Михаил Боярский высказал мнение о нападающем сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"
- Артем Дзюба сравнялся по голам с Олегом Веретенниковым? Этого нужно было ждать. Дзюба давно начал доказывать, что способен на это. Но, поверьте, это не предельная планка. Дзюба забьет еще много голов. Это не главная его цель, он не стремился к ней. Его футбольный багаж гораздо выше, чем количество голов. Дзюба полезен как командный игрок. Карпин видел сегодняшнюю игру. Ему есть чему поучиться у Семака. Надеюсь, выводы он сделал, - приводит слова Боярского РБ Спорт".

33-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба в домашнем матче со "Спартаком" (7:1) в рамках 12 тура Российской премьер-лиги забил с пенальти гол, который стал для него 143-м в РПЛ. Тем самым форвард повторил рекорд экс-нападающего волгоградского "Ротора" Олега Веретенникова, за которым также числится 143 забитых мяча в чемпионатах России. В игре со "Спартаком" Дзюба вышел на замену на 76 минуте матча при счете 5:1 в пользу своей команды. Через 3 минуты после его появления на поле защитник красно-белых Максимилиано Кофрие в своей штрафной площадке нарушил правила против Сердара Азмуна, получил вторую желтую карточку и был удален с поля. За его фол был назначен 11-метровый штрафной удар, который и реализовал Дзюба.

Дзюба забил "Спартаку" и повторил рекорд по голам в чемпионатах России


Теги: Зенит Сборная России Дзюба Карпин Семак Боярский
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