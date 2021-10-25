Рыбус поделился впечатлениями от работы с Гисдолем

"Мы пытаемся больше контролировать игру, играть в прессинге. Не всегда это получается, но пока прошло мало времени. У нас сейчас плотный график, играем через три, четыре дня - этого очень мало, чтобы пройти полный тренировочный цикл, нужно восстанавливаться. Но, в принципе, все понимают, что хочет тренер. Надеюсь, что с матча на матч игра и результаты будут лучше. Нравится ли мне эта модель игры? Да", - цитирует Рыбуса Sport24.
В нынешнем сезоне в составе "железнодорожников" 32-летний поляк принял участие в 9-и матчах во всех турнирах, в которых отметился 1-й результативной передачей. Его контракт с красно-зелеными истекает следующим летом. Профильный портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рыбуса в 2 млн евро.
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Фото: ФК "Локомотив"