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Дюков прокомментировал отказ от проведения тендера при продаже прав на показ матчей РПЛ

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отказ от проведения тендера при продаже прав на трансляцию матчей российской Премьер-Лиги.
Фото: Sport24
Напомним, ранее стало известно, что РПЛ продлит соглашение о показе игр чемпионата с "Матч ТВ" на улучшенных условиях.

Дюков в своем комментарии поддержал решение клубов РПЛ. По его словам, клубы не были уверены в том, что "Матч ТВ" повторил бы предложенные условия, если бы проводился тендер.

"Клубы РПЛ единогласно проголосовали за новый контракт с "Матч ТВ". Наверное, это было правильное решение. У клубов не было уверенности, что в случае проведения тендера "Матч" бы повторил свои условия", - сказал Дюков.

Источник: Sport24


Теги: Дюков
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