Дюков прокомментировал отказ от проведения тендера при продаже прав на показ матчей РПЛ

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отказ от проведения тендера при продаже прав на трансляцию матчей российской Премьер-Лиги.

Фото: Sport24





Дюков в своем комментарии поддержал решение клубов РПЛ. По его словам, клубы не были уверены в том, что "Матч ТВ" повторил бы предложенные условия, если бы проводился тендер.



"Клубы РПЛ единогласно проголосовали за новый контракт с "Матч ТВ". Наверное, это было правильное решение. У клубов не было уверенности, что в случае проведения тендера "Матч" бы повторил свои условия", - сказал Дюков.



Источник: Напомним, ранее стало известно, что РПЛ продлит соглашение о показе игр чемпионата с "Матч ТВ" на улучшенных условиях.Дюков в своем комментарии поддержал решение клубов РПЛ. По его словам, клубы не были уверены в том, что "Матч ТВ" повторил бы предложенные условия, если бы проводился тендер."Клубы РПЛ единогласно проголосовали за новый контракт с "Матч ТВ". Наверное, это было правильное решение. У клубов не было уверенности, что в случае проведения тендера "Матч" бы повторил свои условия", - сказал Дюков.Источник: Sport24