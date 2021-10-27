Напомним, ранее стало известно, что РПЛ продлит соглашение о показе игр чемпионата с "Матч ТВ" на улучшенных условиях.
Дюков в своем комментарии поддержал решение клубов РПЛ. По его словам, клубы не были уверены в том, что "Матч ТВ" повторил бы предложенные условия, если бы проводился тендер.
"Клубы РПЛ единогласно проголосовали за новый контракт с "Матч ТВ". Наверное, это было правильное решение. У клубов не было уверенности, что в случае проведения тендера "Матч" бы повторил свои условия", - сказал Дюков.
Источник: Sport24
Дюков прокомментировал отказ от проведения тендера при продаже прав на показ матчей РПЛ
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отказ от проведения тендера при продаже прав на трансляцию матчей российской Премьер-Лиги.
Фото: Sport24