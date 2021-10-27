Матчи Скрыть

Сделать ставку

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 0
Крылья СоветовЗавершен
Алания
2 - 0
УфаЗавершен
Ротор
1 - 1 (П 4 - 2)
АхматЗавершен
Факел
0 - 1
Нижний НовгородЗавершен
КАМАЗ
1 - 0
УралЗавершен
Велес
1 - 1 (П 3 - 4)
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
2 - 0
РостовЗавершен
Кубань
3 - 0
КраснодарЗавершен
Балтика
0 - 0
Химки2 тайм
П1 7X 1.2П2 11

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
1 - 0
Барселона2 тайм
П1 1.17X 5.5П2 41
Мальорка
1 - 1
Севилья2 тайм
П1 10X 1.22П2 7
Бетис
2 - 1
Валенсия1 тайм
П1 1.25X 5П2 15
Реал Мадрид
22:30
ОсасунаНе начат
П1 1.28X 6.2П2 10

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ювентус
1 - 2
СассуолоЗавершен
Сампдория
1 - 3
АталантаЗавершен
Удинезе
1 - 1
ВеронаЗавершен
Эмполи
21:45
ИнтерНе начат
П1 6X 5П2 1.47
Кальяри
21:45
РомаНе начат
П1 6X 4.8П2 1.48
Лацио
21:45
ФиорентинаНе начат
П1 1.84X 3.85П2 4.1

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ницца
22:00
МарсельНе начат
П1 3X 3.2П2 2.55

Кубок Английской лиги

Новости
Вест Хэм
21:45
Манчестер СитиНе начат
П1 7.4X 5П2 1.4
Бёрнли
21:45
ТоттенхэмНе начат
П1 3.65X 3.4П2 2.07
Сток Сити
21:45
БрентфордНе начат
П1 3.4X 3.35П2 2.18
Престон Норт Энд
21:45
ЛиверпульНе начат
П1 6X 4.7П2 1.49
Лестер Сити
21:45
БрайтонНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.45

Широков: Ларссона, Мозеса и Промеса купили за большие деньги, но они не тянут роль лидера

Экс-футболист "Зенита" и "Спартака" Роман Широков прокомментировал выступление красно-белых в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"
"Мозес, Ларссон, Промес. Их купили не за маленькие деньги. Когда наш игрок едет в Европу, всегда говорят, что он должен быть сильнее местных — почему такой же критерий не применяем здесь? Они должны делать разницу в еврокубках, но получается — сегодня играют, завтра нет. На роль лидера иностранцы сейчас явно не тянут — и это было очевидно изначально. Поэтому либо с иностранцами надо поговорить жестко, чтобы встряхнулись, либо продать", — цитирует Широкова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Виктор Мозес, Джордан Ларссон и Квинси Промес на троих забили 6 мячей во всех турнирах. "Спартак" после разгромного поражения от "Зенита" в воскресенье (1:7) с 17-ю очками занимает 7-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 9 очков. В субботу, 30 октября, в рамках 11-го тура РПЛ "Спартак" на своем поле примет "Ростов". Игра начнется в 16:30 по московскому времени.


Теги: Спартак Широков Мозес Ларссон Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Фалькао забил "Барсе" свой 4-й гол в 6 матчах за "Райо"
"Аталанта" дома обыграла "Сампдорию". Миранчук отдал голевую передачу 1
Стукалов прокомментировал поражение "Уфы" в матче Кубка России с "Аланией"
"Кубань" в большинстве разгромила "Краснодар" и вышла в плей-офф Кубка России 4
"Торпедо" обыграло "Ростов" в матче Кубка России 2
В азербайджанском клубе подтвердили факт переговоров с Мусаевым
Погба дисквалифицирован на три матча АПЛ за удаление в игре с "Ливерпулем" 1
Тарханов - о дисквалификации Тихонова: наверное, его достали судьи, но уводить команду с поля нельзя эксклюзив
Тульский "Арсенал" по пенальти победил "Велес" и вышел в 1/8 финала Кубка России
Широков: Ларссона, Мозеса и Промеса купили за большие деньги, но они не тянут роль лидера 2
Аленичев: думаю, "Спартак" с этим составом не должен претендовать даже на попадание в первую тройку команд РПЛ 4 эксклюзив
Карасев: необязательно преклонять колено, все можно выразить делами и поступками
«Крылья» хотели сэкономить силы перед «Краснодаром» и проиграли «Енисею». Финалисты Кубка уже вылетели
Мусаев отреагировал на информацию о назначении в азербайджанский клуб
"Нижний Новгород" обыграл "Факел" и вышел в плей-офф Кубка России
"Урал" выбыл из розыгрыша Кубка России, проиграв КАМАЗу
"Ахмат" уступил "Ротору" в серии пенальти и вылетел из Кубка России 1
Аленичев высказался о новом формате проведения Кубка России эксклюзив
"Алания" вышла в 1/8 финала Кубка России, победив "Уфу"
Ионов, Кабелла и Вильена - в основе "Краснодара" на кубковое дерби с "Кубанью"
СМИ: Мусаев согласился возглавить азербайджанский "Сабах" 3
Аленичев и Титов дали автографы болельщикам перед кубковым матчем "Кубань" - "Краснодар"
Надаль: я восхищаюсь Бензема и поддерживаю его в борьбе за "Золотой мяч"
Старридж летом мог оказаться в РПЛ, но клубы отказались от него из-за высокой зарплаты
Турищев, Лангович и Бабурин - в стартовом составе "Ростова" на матч Кубка России с "Торпедо"
"Сыграет и с такой истеричкой, как Роналду". Уткин допустил возвращение Фергюсона на пост главного тренера "МЮ" 2
Тульский "Арсенал" объявил стартовый состав на кубковую встречу с "Велесом"
Источник: "Ювентус" и "Бетис" готовы побороться за Азмуна 2
"Факел" и "Нижний Новгород" объявили стартовые составы на матч Кубка России
Адамов, Рыков и Гагнидзе - в основе "Урала" на кубковый матч с "КАМАЗом" 1
Все новости
-