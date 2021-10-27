"Мозес, Ларссон, Промес. Их купили не за маленькие деньги. Когда наш игрок едет в Европу, всегда говорят, что он должен быть сильнее местных — почему такой же критерий не применяем здесь? Они должны делать разницу в еврокубках, но получается — сегодня играют, завтра нет. На роль лидера иностранцы сейчас явно не тянут — и это было очевидно изначально. Поэтому либо с иностранцами надо поговорить жестко, чтобы встряхнулись, либо продать", — цитирует Широкова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Виктор Мозес, Джордан Ларссон и Квинси Промес на троих забили 6 мячей во всех турнирах. "Спартак" после разгромного поражения от "Зенита" в воскресенье (1:7) с 17-ю очками занимает 7-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 9 очков. В субботу, 30 октября, в рамках 11-го тура РПЛ "Спартак" на своем поле примет "Ростов". Игра начнется в 16:30 по московскому времени.
Широков: Ларссона, Мозеса и Промеса купили за большие деньги, но они не тянут роль лидера
Экс-футболист "Зенита" и "Спартака" Роман Широков прокомментировал выступление красно-белых в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"