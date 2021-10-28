Напомним, с прошлого сезона в Кубке появился элитный групповой этап. В каждой группе находятся по три клуба - представитель РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2. От участия на этой стадии турнира освобождены команды, которые участвуют в еврокубках. В плей-офф Кубка России выходят обладатели первых мест.
"Мне не нравится новый Кубок. Часть команд РПЛ освобождена от отбора в 1/8, не приезжает в маленькие города. Им хорошо, а остальным? К тому же Кубок это всегда плей-офф, в этом его уникальность. Теперь имеем что-то другое. Может, и похожее, но не то", - цитирует Иванова "Матч ТВ".
Отметим, что "Урал" не сумел пробиться в 1/8 финала Кубка России сезона-2021/22. Екатеринбургский клуб накануне проиграл КАМАЗу (0:1) в 3-м туре элитного группового этапа Кубка. Подопечные Шалимова, набрав 3 очка, финишировали на 2-м месте в группе 2. В РПЛ "Урал" идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 9 очков.
Президент "Урала" Иванов заявил, что недоволен форматом проведения Кубка России
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что недоволен новым форматом проведения Кубка России.
Фото: ФК "Урал"