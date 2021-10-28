"Женам про реалии Москвы вообще нельзя рассказывать. Надо говорить, что тут нет никакой ночной жизни, нет падших девушек из древней профессии. Потому что иностранные жены панически боятся Россию, 70% переездов заканчиваются разводами", - сказал Гурцкая в интервью Sports.ru.
В 2006-м году нападающий сборной Италии Кристиано Лукарелли в интервью итальянским СМИ рассказал, что отказался от перехода в "Зенит" из-за нежелания жены ехать в Россию. Подобная ситуация случилась в 2009-м году. "Зенит" провел переговоры с представителями нападающего "Болоньи" Ди Вайо и предложил футболисту контракт с зарплатой 2 млн евро в год. Однако сделка между игроком и клубом не состоялась из-за нежелания жены игрока переезжать в Россию.
Агент Гурцкая - о трансферах иностранцев: их жены панически боятся Россию, 70% переездов заканчиваются разводами
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о трудностях переходов легионеров в клубы РПЛ.
Фото: youtube.com