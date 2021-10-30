Напомним, что сегодня, 30 октября, "Рубин" победил ЦСКА на своем поле благодаря голу Михаила Костюкова в компенсированное ко второму тайму время.
Березуцкий в своем комментарии заявил, что ЦСКА создал более острые моменты по сравнению с соперником.
"Неприятно, конечно, в концовке пропускать гол. Тем более, наверное, и моменты в игре у нас были острее. Но это футбол, такое бывает. Что это было, недоконцентрация или усталость своеобразная? Я не думаю, что это усталость. Голы, какие-то ошибки - это всегда недоконцентрация, недоигрывание эпизода до конца", - сказал Березуцкий.
Источник: Матч ТВ
Алексей Березуцкий - о матче с "Рубином": неприятно в концовке пропускать. Тем более моменты в игре у нас были острее
Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от "Рубина" в матче 13-го тура РПЛ (0:1).
Фото: РИА Новости