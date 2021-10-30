Семшов прокомментировал победу "Зенита" над "Динамо" в матче 13-го тура РПЛ. Также он высказался о турнирных перспективах петербургской команды.
"По результату это разгром, но игра была тяжелой и вязкой, матч двух соперников, которые не хотели уступать. Если брать по двум последним играм, то "Зенит" - та команда, которая уже не упустит чемпионство, по качеству и количеству игроков у "Зенита" самый сильный подбор в России. У "Зенита" были какие-то осечки, но если бы их не было, то тогда чемпионат приобрел бы номинального чемпиона, было бы не так интересно. Я думаю, что борьба больше будет за второе-пятое места", - заявил Семшов.
Напомним, что в матче 13-го тура РПЛ "Зенит" - "Динамо", который завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев, свой 144-й гол в чемпионатах России забил Артём Дзюба. Он обогнал экс-форварда "Ротора" Олега Веретенникова, забившего 143 мяча в чемпионатах России.
"Зенит" располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ с 29 очками.
Ближайший матч команда Сергея Семака проведёт в рамках группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". Встреча состоится 2 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.
Источник: ТАСС
Семшов: "Зенит" уже не упустит чемпионство
Экс-полузащитник "Зенита" Игорь Семшов считает, что "сине-бело-голубые" не потеряют первое место по итогам этого сезона РПЛ.
Фото: "Зенит"