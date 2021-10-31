37-летний вратарь будет занимать в клубе должность технического координатора.
"Просто его только сейчас официально назначили. Что он должен делать на этой должности? За руку брать тренера и приводить к президенту клуба, переводчика сажать, работать над ошибками. Видимо, так", - цитирует Реброва "Матч ТВ".
Ребров выступал за "Спартак" с 2011 года. В составе красно-белых Артем стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны.
Быстров: Ребров должен за руку брать тренера и приводить к президенту "Спартака"
Экс-хавбек московского "Спартака" Владимир Быстров поделился мнением о решении голкипера красно-белых Артема Реброва приостановить игровую карьеру.
Фото: ФК "Спартак"