Клаудиньо, Ракицкий и Агаларов в числе претендентов на приз лучшего игрока октября в РПЛ

Победитель будет определен путем голосования болельщиков и экспертов РПЛ и телеканала "Матч Премьер".
В прошлом месяце лучшим игроком был признан форвард "Зенита" Артем Дзюба.
? Кто лучше всех показал себя в октябре?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 3, 2021
?
? В этом сезоне лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР
?
Проголосовать можете в нашей группе ВКонтакте https://t.co/x3ZKumTOZI#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/QkmCtRiQPd