Клаудиньо, Ракицкий и Агаларов в числе претендентов на приз лучшего игрока октября в РПЛ

? Кто лучше всех показал себя в октябре?

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? В этом сезоне лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР

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