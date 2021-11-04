Напомним, что в поединке 12-го тура РПЛ "Спартак" с Максименко в воротах уступил "Зениту" на выезде со счетом 1:7.
Крамаренко отметил, что Максименко - перспективный голкипер. По словам тренера, Александру стоит забыть матч с "Зенитом" и сосредоточиться на работе над собой.
"На мой взгляд, Александр - перспективный вратарь. Да, "Зенит" был силен, и в целом "Спартак" смотрелся слабо, поэтому говорить, что Максименко проиграл этот матч, неправильно. Да, он не выручил, где-то допустил ошибки, что может случиться с каждым, но это история. Не мне давать рекомендации, потому что там есть свои тренеры, но следует хорошенько забыть эту игру. Дружеский и отцовский совет - забыть, перейти к работе и прогрессировать дальше", - сказал Крамаренко.
Отметим, что на данный момент "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. "Зенит" лидирует в чемпионате с 29 очками в запасе.
Источник: Матч ТВ
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Тренер вратарей ЦСКА: Максименко - перспективный голкипер. Ему следует забыть матч с "Зенитом"
Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко заявил, что голкиперу "Спартака" Александру Максименко нужно забыть неудачный матч против "Зенита".
Фото: "Спартак"