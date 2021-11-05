По информации источника, "красно-белые" предлагают игроку контракт до лета 2025 года, стороны ведут переговоры. Действующее соглашение Рассказова со "Спартаком" истекает 30 июня 2022 года. Отмечается, что объявленное ранее подписание контракта с футболистом тульского "Арсенала" Даниилом Хлусевичем не влияет на желание "Спартака" сохранить в составе Рассказова.
Защитник Николай Рассказов в текущем сезоне провел 15 матчей, на его счету 1 голевая передача. В общей сложности за "Спартак" 23-летний футболист сыграл в 65 матчах, забил 2 мяча и стал автором 3 результативных передач.
Накануне "Спартак" сыграл вничью с "Лестером" (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Подопечные Витории занимают последнее место в группе, набрав 4 очка. В воскресенье, 7 ноября, "красно-белые" на своем поле примут "Локомотив".
Источник: "СЭ"
СМИ: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Рассказовым
Московский "Спартак" предложил продление контракта защитнику Николаю Рассказову.
Фото: ФК "Спартак"