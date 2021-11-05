Черевченко: до января не планирую возвращаться к тренерской деятельности

Бывший главный тренер "Химок" Игорь Черевченко рассказал о том, когда планирует вернуться к тренерской деятельности.

Фото: "Арсенал Тула"





Игорь Черевченко покинул "Химки" в конце октября. В прошлом сезоне Черевченко возглавил "красно-черных" по ходу чемпионата и в 19 матчах с ними набрал 37 очков, выведя клуб из зоны прямого вылета на итоговое восьмое место в таблице. Всего под его руководством "Химки" провели 36 матчей, в которых одержали 16 побед, 8 раз сыграли вничью, а также потерпели 12 поражений.



Также 47-летний специалист возглавлял тульский " "Не знаю. До зимы, до января месяца не планирую. Разговариваем, ведутся переговоры, общаемся. Но это пока так, на уровне общения", - приводит слова Черевченко Eurostavka Игорь Черевченко покинул "Химки" в конце октября. В прошлом сезоне Черевченко возглавил "красно-черных" по ходу чемпионата и в 19 матчах с ними набрал 37 очков, выведя клуб из зоны прямого вылета на итоговое восьмое место в таблице. Всего под его руководством "Химки" провели 36 матчей, в которых одержали 16 побед, 8 раз сыграли вничью, а также потерпели 12 поражений.Также 47-летний специалист возглавлял тульский " Арсенал ", "Балтику" и московский " Локомотив ".