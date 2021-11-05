"Уход Смолова – это потеря актива. Его надо переподписывать и продавать. "Краснодар" спокойно купит Смолова за 3 миллиона. Это забивающий игрок. Смолова могут купить много команд, он очень ликвиден на рынке", – сказал Геркус в интервью "Спорт-Экспресс".
В сезоне 2021/2022 Федор Смолов принял участие в 11 матчах РПЛ за "Локомотив", в которых забил 7 раз. В еврокубках у форварда 0 голов в 4 играх. В последнем матче московского клуба против "Галатасарая" форвард вышел на 45-й минуте и завершил матч без результативных действий. Отметим, контракт Смолова с клубом заканчивается летом следующего года.
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Геркус: Смолова надо переподписывать и продавать. "Краснодар" купит нападающего за 3 млн
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о будущем нападающего "железнодорожников" Федора Смолова.
Фото: "Спорт-Экспресс"