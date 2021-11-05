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Петржела: если Азмун хочет уйти - пусть уходит, "Зенит" найдет забивного форварда не хуже

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на информацию о просмотре нападающего Сердара Азмуна скаутами "Аталанты" на матче ЛЧ с "Ювентусом" (0:1).
Фото: Getty images
Ранее о том, что иранца просматривали представители "Аталанты" сообщил агент Марко Трабукки. По его словам, это был не ознакомительный просмотр, бергамаски давно следят за Азмуном.

"По мне пусть уходит сейчас, пока еще за него можно выручить деньги, "Зенит" много в него вложил и должен получить прибыль, если Азмун не хочет продлевать контракт. Если же он сам хочет уйти - пусть уходит, "Зенит" найдет нового забивного форварда не хуже.

Сможет ли он заиграть именно в "Аталанте", скауты которой его просматривали? Это мне очень сложно судить, трудно сказать, никто не знает", - сказал Петржела.

Нападающий Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года из "Рубина" за 12 млн евро. В текущем сезоне иранец провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и стал автором 4 результативных передач. В общей сложности Азмун за петербургский клуб сыграл в 99 матчах, забил 61 мяч и стал автором 23 голевых передач. Контракт форварда истекает летом будущего года. Портал transfermarkt оценивает Азмуна в 25 млн евро.

Источник: Eurostavka

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Теги: Петржела Азмун Зенит
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