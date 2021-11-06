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Игрок "Химок" Набиуллин: в команде никто не хочет идти на последнем месте

Защитник "Химок" Эльмир Набиуллин прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:3).
Фото: "Чемпионат"
"Надеюсь, что тренера найдут. Команда у нас хорошая. До конца части этого сезона улучшений не будет? Я не могу ничего сказать. Я думаю и надеюсь, что мы сможем эту проблему решить. Никто в команде не хочет идти на последнем месте", - приводит слова Набиуллина "Чемпионат".

"Химки" уступили в гостях "Крыльям Советов" со счетом 0:3 в матче 14-го тура РПЛ. Счет в матче открыл Владислав Сарвели. В первом тайме Иван Сергеев увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. Окончательный счет в матче установил Роман Ежов - 3:0 в пользу "Крыльев Советов".

Подмосковный клуб после этого матча располагается на предпоследнем, 15-м месте, в таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе 12 очков. "Химки" могут опуститься на последнее место, если завтра "Урал" на своем поле обыграет "Зенит".


Теги: Химки Набиуллин
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