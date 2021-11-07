"Это дерби, большое событие для команд и болельщиков. "Спартак" - фаворит в предстоящем матче. Но в этой встрече будет ничья. Может быть это последний матч для Руя Витории? Это их проблемы. Я не уверен, что "Спартак" проиграет", - сказал Петржела.
Матч 14-го тура Российской Премьер-лиги "Спартак" - "Локомотив" состоится сегодня, 7 ноября, на "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 19:00 мск. Обслуживать игру будет бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Петербург), за систему ВАР ответственным назначен Алексей Матюнин (Москва).
"Локомотив" занимает 4-е место в таблице РПЛ, набрав в 13 матчах 24 очка. "Спартак" располагается на 9-й строчке, имея в активе 18 очков.
Источник: "СЭ"
Петржела считает "Спартак" фаворитом московского дерби с "Локомотивом"
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ "Спартак" - "Локомотив".
Фото: РПЛ