— В ФНЛ Седрик не пойдет. Такой бесплатный игрок, как Гогуа, не помешает ни одному клубу, включая "Спартак" и "Зенит". Этот защитник посерьезнее некоторых играющих в данных клубах, — рассказал Селюк в интервью "СЭ".
Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с ивуарийским защитником по обоюдному согласию сторон. Гогуа выступал за ЦСКА с 2019 года, но провел за команду лишь пять матчей.
Официально: ЦСКА расторг контракт с Гогуа
Селюк прокомментировал расторжение контракта Гогуа с ЦСКА
Селюк: в ФНЛ Гогуа не пойдет. Он не помешает ни одному клубу, включая "Спартак" и "Зенит"
Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, рассказал о будущем защитника после ухода из ЦСКА.
Фото: ФК "Тамбов"