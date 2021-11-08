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В "Химках" прокомментировали информацию об интересе "Спартака" к Лантратову

Депутат Госдумы, член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал данные о том, что "Спартак" заинтересован в приобретении голкипера подмосковного клуба Ильи Лантратова.
Фото: "Химки"
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию зимой. Отмечалось, что "красно-белые" изучают возможность трансфера Лантратова.

Терюшков заявил, что "Спартак" не обращался в "Химки" по вопросу трансфера. Также он отметил, что подмосковный клуб не собирается продавать игрока до конца текущего сезона.

"Это не более, чем слухи. "Спартак" к нам не обращался. Более того, мы никуда не собираемся продавать Илью до конца сезона", - сказал Терюшков.

Источник: Sport24

Источник: "Спартак" рассматривает возможность трансфера Лантратова


Теги: Терюшков Химки Спартак Лантратов
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