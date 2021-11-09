Отец Анджорина: Тино намерен вернуться ко второй части сезона и сделать все возможное, чтобы помочь "Локомотиву"

Отец полузащитника "Локомотива" Фаустино Анджорина рассказал о восстановлении сына после перелома плюсневой кости.
Фото: ФК "Локомотив"
"Тино прошел медицинское обследование в "Челси" и все еще находится в Англии. В данный момент решаем, где он будет проходить реабилитацию - в Англии или в России. Тино твердо намерен вернуться ко второй части сезона в своей лучшей форме и сделать все возможное, чтобы помочь "Локомотиву", - приводит слова Шерифа Анджорина "РБ Спорт".

Полузащитник перебрался в "Локомотив" в июне на правах аренды из лондонского "Челси". С того момента он успел сыграть в 9 матчах во всех турнирах, отличившись голом в ворота французского "Марселя" в Лиге Европы.

Напомним, Фаустино Анджорин получил на тренировке перелом плюсневой кости и выбыл до конца года. После этого он отправился на медицинское обследование в распоряжение "Челси".


Теги: Анджорин Локомотив
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