"Тино прошел медицинское обследование в "Челси" и все еще находится в Англии. В данный момент решаем, где он будет проходить реабилитацию - в Англии или в России. Тино твердо намерен вернуться ко второй части сезона в своей лучшей форме и сделать все возможное, чтобы помочь "Локомотиву", - приводит слова Шерифа Анджорина "РБ Спорт".
Полузащитник перебрался в "Локомотив" в июне на правах аренды из лондонского "Челси". С того момента он успел сыграть в 9 матчах во всех турнирах, отличившись голом в ворота французского "Марселя" в Лиге Европы.
Напомним, Фаустино Анджорин получил на тренировке перелом плюсневой кости и выбыл до конца года. После этого он отправился на медицинское обследование в распоряжение "Челси".
Отец Анджорина: Тино намерен вернуться ко второй части сезона и сделать все возможное, чтобы помочь "Локомотиву"
Отец полузащитника "Локомотива" Фаустино Анджорина рассказал о восстановлении сына после перелома плюсневой кости.
Фото: ФК "Локомотив"