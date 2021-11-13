"Я как пришел, сразу спросил, кто этот футболист. Мне ответили, что ему 16 лет. Большой талант. Я ему сразу сказал: "Иди, брат, в Европу". Сейчас наш тренер выпускает его на замену - это хорошо. Он свеженький выходит на поле, идет в обыгрыш и может показать талант", - цитирует Бегича "Metaratings".
В нынешнем сезоне на счету 17-летнего Пиняева 13 матчей в РПЛ, в которых он отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает Пиняева в 800 тыс евро.
В октябре этого года россиянин попал в список из 60 лучших молодых талантов в мире по версии The Guardian.
Бегич - о Пиняеве: большой талант. Я ему сразу сказал "Иди, брат, в Европу"
Защитник "Крыльев Советов" Сильвие Бегич оценил уровень своего 17-летнего одноклубника Сергея Пиняева.
Фото: "Чемпионат"