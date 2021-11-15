Напомним, ранее СМИ сообщили, что Тил может продолжить карьеру в Шотландии, если "Рейнджерс" возглавит Джованни ван Бронкхорст, являющийся главным претендентом на место, освободившиеся после ухода Стивена Джеррарда в "Астон Виллу". Отмечается, что Тил может стать одним из приоритетных для нидерландского специалиста вариантов усиления состава.
"Тил в "Рейнджерс"? Ха-ха-ха! Нет, это неправда", - цитирует агента "РБ Спорт".
Полузащитник Гус Тил в текущем сезоне провел 21 матч за "Фейеноорд" во всех турнирах. На счету 23-летнего футболиста 13 забитых мячей и 2 голевые передачи.
Источник: Тил может перейти в шотландский "Рейнджерс"
Агент Тила опроверг информацию о переходе футболиста в шотландский "Рейнджерс"
Фулько ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Гуса Тила, выступающего за "Фейеноорд" на правах аренды, прокомментировал информацию о том, что футболист может перейти в "Рейнджерс".
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