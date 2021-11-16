"Запомню на всю жизнь. Ужаснее дня в моей карьере не было - учитывая, что поражение от одного из самых принципиальных соперников, еще и такое разгромное", - приводит слова Литвинова Sport24.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоялся 24 октября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Игра 12-го тура РПЛ завершилась со счетом 7:1 в пользу петербургской команды. По дублю в той встрече оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, еще по голу забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. В составе "Спартака" единственный мяч забил Квинси Промес.
"Спартак" занимает 9-е место в таблице чемпионата России, набрав в 14 матчах 19 очков.
"Ужаснее дня в моей карьере не было". Игрок "Спартака" Литвинов - об 1:7 с "Зенитом"
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал о поражении от "Зенита" (1:7) в матче Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Зенит"