Согласно данным источника, Гильерме будет сделана операция на ахилловом сухожилии. Сроки восстановления составят около двух месяцев. Ожидается, что вратарь успеет вернуться в строй до возобновления РПЛ после зимней паузы.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Гильерме провел 12 матчей и пропустил девять голов. В активе 35-летнего голкипера три "сухих" матча.
"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда имеет в запасе 25 очков.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Гильерме зимой перенесет операцию
Голкипер "Локомотива" Гильерме перенесет операцию после завершения первой части текущего розыгрыша чемпионата России.
Фото: "Локомотив"