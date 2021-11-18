Орлов: я за то, чтобы в РПЛ была еще одна команда из Санкт-Петербурга

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выступил за участие еще одной команды из Санкт-Петербурга в российской Премьер-Лиге.

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Орлов заявил, что хочет видеть еще одну команду из Петербурга в РПЛ. При этом, по его мнению, для такого развития событий нужна будет поддержка от властей города."Я вообще за то, чтобы обязательно из Санкт-Петербурга была еще одна команда в Премьер-Лиге. Нас почти шесть миллионов, болельщиков хватит. Надо создать команду на уровне. Но должны быть преференции от Смольного, от руководства", – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Петербурге".