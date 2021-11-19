- Я внутри клуба не был, ничего про стратегию не знаю. А по игре - всё познается в сравнении. До португальца в "Спартаке" был немец, и у него получалось неплохо. У португальца, мягко говоря, получается как-то не очень. Даже в самых простых компонентах - самоотдаче и физической готовности, - передает слова Горлуковича Тele-sport.ru.
"Спартак" по итогам 14 туров Российской премьер-лиги находится на девятой строчке турнирной таблицы с 19 набранными очками. В последних 4 матчах чемпионата России красно-белые не одержали ни одной победы. 20 ноября "Спартак" в рамках 15 тура РПЛ встретится на выезде с "Краснодаром", который занимает седьмое место в таблице, опережая москвичей на 2 очка.
Горлукович прокомментировал ситуацию в "Спартаке"
Экс-защитник "Спартака" Сергей Горлукович дал комментарий по текущей ситуации в московском клубе.
Фото: РПЛ