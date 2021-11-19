- Матч предстоит крайне сложный. У "Спартака" серьезные проблемы с составом: не сыграют Зобнин, Бакаев, Жиго, Литвинов, Понсе - практически половина основного состава. Это может стать решающим фактором. С этой точки зрения "Краснодар" имеет большое преимущество и является фаворитом матча, учитывая, что матч проходит на его территории, - передает слова Дмитрия Комбарова Sport24.
В матче завершающего первый круг чемпионата России 15 тура Российской премьер-лиги встретятся "Краснодар" и московский "Спартак". Черно-зеленые занимают седьмую строчку в турнирной таблице, на их счету 21 набранное очко. Красно-белые находятся на девятой позиции в чемпионате с 19 очками. При этом в матче из-за различных повреждений и дисквалификаций не сможет принять большое количество игроков основного состава "Спартака".
Д. Комбаров: "Краснодар" имеет большое преимущество перед "Спартаком" и является фаворитом матча
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров высказал мнение о предстоящем матче 15 тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак".
Фото: РПЛ