Бразилец был удален на 34-й минуте прямой красной карточкой за фол последней надежды на Артеме Архипове. С назначенного штрафного счет в матче открыл полузащитник грозненского клуба Даниил Уткин.
— Иванов ошибается! Какая КК? Мяч уходил в сторону. У нападающего нет явной возможности забить гол. А где VAR? Куда смотрел Амелин? — написал Федотов в своем телеграм-канале.
Победа позволит "Ахмату" промежуточно выйти на восьмую строчку в лиге, опередив "Рубин" и "Спартак". "Локомотив" благодаря победе может выйти на вторую строчку.
Федотов: Иванов ошибочно показал красную карточку Мурило в игре с "Ахматом"
Бывший российский судья Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра матча "Локомотив" — "Ахмат" Сергея Иванова показать красную карточку защитнику хозяев Мурило.
Фото: РФС