— У меня положительные эмоции от "Спартака", он мне понравился.
Витория во всём этом виноват и не виноват. Хочется, чтобы весь клуб уже объединился одной целью. В данном моменте не все в клубе смотрят в одну сторону, не все в одной лодке, — рассказал Баженов в интервью "Чемпионату".
Московский "Спартак" проиграл "Краснодару" в рамках 15-го тура чемпионата России (1:2). Гол в составе московского клуба забил Александр Соболев, реализовав пенальти.
"Спартак" с 19-ю очками остался на 10-й позиции РПЛ. В следующем туре команда Руя Витории сыграет в гостях с "Уфой".
Мостовой: нельзя сказать, что "Спартак" проиграл "Краснодару" заслуженно
Деменко - о Витории: если в "Спартаке" решат его уволить, то я надеюсь на приход одной из легенд команды
Источник: Федун пообедал с Ваноли, которого считают будущим тренером "Спартака"
Баженов: в данном моменте не все в "Спартаке" смотрят в одну сторону, не все в одной лодке
Бывший нападающий "Спартака" Никита Баженов прокомментировал игру команды против "Краснодара" (1:2) в 15-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images