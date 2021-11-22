По информации источника, Кирилл Боженов, который досрочно возвращается в "Ростов" после аренды в подмосковные "Химки", попал в сферу интересов "Сочи".
В этом сезоне Боженов провел 11 матчей в РПЛ за "Химки" и получил 3 желтые карточки. В мае 2021-го игрок подписал пятилетний контракт с "Ростовом", после чего вернулся в "Химки", но уже на правах аренды.
Следующий матч в РПЛ "Сочи" проведет 27 ноября против "Урала". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат".
"Сочи" интересуется защитником "Ростова" Боженовым
Защитник "Ростова" Кирилл Боженов попал в сферу интересов "Сочи".
Фото: ФК "Химки"