По информации журналиста Ивана Карпова, "Матч ТВ" запретил цитировать на сайтах субхолдинга Дениса Казанского и Нобеля Арустамяна. "Нобеля и Казанского мы на сайтах не цитируем. В холдинге не приветствуют, давайте избегать их упоминания", — говорится в приведенном сообщении.
Напомним, ранее Нобель Арустамян ушел с телеканала из-за скандального интервью с Павлом Мамаевым. Журналист прилетел в Ростов, чтобы побеседовать с футболистом. Но, как признался комментатор, вместо разговора о футболе получился сюжет в стиле передачи "Пусть говорят".
Денис Казанский после ухода с "Матч ТВ" подписал контракт с "Первым каналом".
Арустамян ушёл с «Матч ТВ» из-за интервью Мамаева. Что же там было?
Источник: "Матч ТВ" запретил цитировать Казанского и Арустамяна на сайтах субхолдинга
По информации источника, спортивный канал "Матч ТВ" запретил цитировать ранее ушедших комментаторов на сайтах субхолдинга.
Фото: Twitter