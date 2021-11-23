Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Динамо Киев
20:45
БаварияНе начат
П1 7.2X 5.2П2 1.41
Вильярреал
20:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.65
Мальме
23:00
ЗенитНе начат
П1 4.3X 3.7П2 1.86
Лилль
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
П1 2.55X 3.25П2 2.95
Челси
23:00
ЮвентусНе начат
П1 1.59X 4П2 6.2
Янг Бойз
23:00
АталантаНе начат
П1 4X 4.1П2 1.84
Барселона
23:00
БенфикаНе начат
П1 1.66X 4.1П2 5.2
Севилья
23:00
ВольфсбургНе начат
П1 1.66X 3.95П2 5.4

Гунько — о возможном назначении Ваноли: любому тренеру, который придет в "Спартак", будет крайне тяжело

Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Гунько высказался о возможном назначении в команду итальянского специалиста Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Химки"
— Любому тренеру, который сейчас придет в клуб, будет крайне тяжело.

В "Спартаке" все меняется каждый год, а то и по два раза в год — и тренировочный процесс, и подход, и менеджеры, — рассказал Гунько в интервью "РБ Спорт".

Нынешним главным тренером "Спартака" является португальский специалист Руй Витория. Команда при нем идет на 10-м месте чемпионата России, набрав 19 очков в 15 турах.

Сообщается, что новым наставником красно-белых станет итальянец Паоло Ваноли.

Умяров: многие считали, что обо мне как о футболисте можно забыть на год. Хорошо, что удалось опровергнуть


Теги: Спартак Гунько Ваноли
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Генич высказался о возможном назначении Ваноли на пост главного тренера "Спартака"
Малафеев: думаю, "Зенит" должен победить "Мальме", но матч не будет легким
Хендрикс тренировался со "Спартаком" перед матчем против "Наполи"
Валуев: у меня нет опасений, что болельщики перестанут ходить на футбол из-за Fan ID 5
"Они же только назначили Гисдоля!" Смородская отреагировала на сообщения о намерении Тедеско посетить матч "Локомотива" 5
Витория: если Тедеско предложит пообщаться, конечно же, сделаю это
Александр Кержаков: в России сейчас нет футболистов уровня Аршавина 6
Витория поделился ожиданиями от матча с "Наполи" 1
Витория прокомментировал информацию о возможной отставке с поста главного тренера "Спартака" 2
Каррера: "Спартак" способен обыграть "Наполи". У них есть для этого все качества 5
Цорн: мы встретимся с Тедеско, когда он прилетит в Москву 1
Шварц: продление контракта с Ордецем очень важно для дальнейшего развития "Динамо" 2
Экс-спортдир "Рубина": хотели купить Фалькао, но президент "Порту" запросил 60 миллионов евро 5
"Рубин" мог подписать 17-летнего Ромелу Лукаку 6
Гунько — о возможном назначении Ваноли: любому тренеру, который придет в "Спартак", будет крайне тяжело 5
Умяров: многие считали, что обо мне как о футболисте можно забыть на год. Хорошо, что удалось опровергнуть 5
Украинский тренер "Шерифа" рассказал, почему не возглавит российский клуб 15
Газзаев: почему "Спартак" рассматривает Ваноли, а не Евсеева, который давно работает и показывает приличный уровень? 11
Шмурнов: когда придет новый тренер в "Спартак", Соболев и Ларссон превратятся в суперфорвардов 32
Источник: "Краснодар" и "Ахмат" хотят подписать защитника сборной России Адамова
Смородская: почему бы Алексею Миранчуку не перейти в "Зенит"? Отличный вариант 8
Ордец: хочется выиграть с "Динамо" титул. У нас все для этого есть 3
Иванов — главный арбитр матча "Рапид" — "Вест Хэм"
Источник: Тедеско планирует посетить домашние матчи "Спартака" и "Локомотива" в Лиге Европы 3
Португальская бригада арбитров отсудит матч "Локомотива" с "Лацио"
Глеб: c приходом Карпина игра сборной России поменялась в лучшую сторону 3
Джорджевич: "Зенит" сильнее "Мальме" 1
Глеб — о Гисдоле: для него важна дисциплина. Нет авторитетов 1
"Динамо" объявило о продлении контракта с Ордецем 2
Радченко: "Зенит" будет играть в матче с "Мальме" только на победу 1
Все новости
-