— Любому тренеру, который сейчас придет в клуб, будет крайне тяжело.
В "Спартаке" все меняется каждый год, а то и по два раза в год — и тренировочный процесс, и подход, и менеджеры, — рассказал Гунько в интервью "РБ Спорт".
Нынешним главным тренером "Спартака" является португальский специалист Руй Витория. Команда при нем идет на 10-м месте чемпионата России, набрав 19 очков в 15 турах.
Сообщается, что новым наставником красно-белых станет итальянец Паоло Ваноли.
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Гунько — о возможном назначении Ваноли: любому тренеру, который придет в "Спартак", будет крайне тяжело
Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Гунько высказался о возможном назначении в команду итальянского специалиста Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Химки"