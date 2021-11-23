— Хотели подписать 17-летнего Лукаку из "Андерлехта", нам нужен был нападающий.
Его агентом был отец — он сказал, что хочет, чтобы Ромелу играл только в Англии. У нас был конкретный интерес, мы бы с удовольствием его взяли, — рассказал Мухамадиев в интервью "СЭ".
В августе 2011 года Лукаку из "Андерлехта" перешел в "Челси" за 15 миллионов евро. Затем в его карьере были "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", "Интер", а с августа 2021 года бельгиец вновь играет за "аристократов".
В нынешнем сезоне Лукаку в 11 матчах забил четыре гола и отдал голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.
"Рубин" после 15 туров чемпионата России идет на восьмой строчке, набрав 22 очка.
"Рубин" мог подписать 17-летнего Ромелу Лукаку
Бывший спортивный директор "Рубина" Мухсин Мухамадиев рассказал, что команда могла подписать контракт с нападающим Ромелу Лукаку.
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