Сайманов отметил, что Шатов возобновит карьеру. По его словам, Олег сделал паузу в выступлениях, чтобы восстановиться после повреждений. Возможно, Шатов вновь подпишет контракт с "Рубином", допустил Сайманов.
"Я не предлагал Олегу войти в тренерский штаб. Он еще будет играть. У нас вместе с ним и со всей командой был диалог и прощание, так сказать. Олег будет играть. Полузащитник взял паузу, чтобы восстановиться полностью. Вполне допускаю, что зимой он будет на сборах "Рубина" с новым контрактом", - сказал Сайманов.
Напомним, ранее Шатов объявил о приостановке карьеры. "Рубин" и полузащитник расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
Источник: Матч ТВ
Гендиректор "Рубина": допускаю, что зимой Шатов будет на сборах команды с новым контрактом
Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов высказался о будущем полузащитника Олега Шатова, приостановившего карьеру футболиста.
Фото: "Рубин"