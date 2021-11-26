Экс-тренер "Рубина" Шаронов проходит стажировку у Слуцкого

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
14:00
СочиНе начат
П1 5X 3.6П2 1.78
Ахмат
16:30
РостовНе начат
П1 2.12X 3.35П2 3.7
Химки
19:00
КраснодарНе начат
П1 4.9X 3.85П2 1.74

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
11:00
НефтехимикНе начат
П1 3.75X 3.3П2 1.99
Енисей
12:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.65X 3.15П2 2.65
Акрон
14:00
ОренбургНе начат
П1 4.1X 3.25П2 1.92
Спартак-2
14:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.85X 3.55П2 4.1
Ротор
14:00
ФакелНе начат
П1 4X 3.3П2 1.93
Торпедо
14:00
ВолгарьНе начат
П1 1.47X 4.1П2 7
Краснодар-2
16:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.64X 3.85П2 5
Алания
16:00
ВелесНе начат
П1 1.45X 4.6П2 6.2
Кубань
16:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 1.86X 3.45П2 4.1
Балтика
18:00
КАМАЗНе начат
П1 1.53X 3.85П2 6.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
15:30
НьюкаслНе начат
П1 1.51X 4.7П2 6.2
Кристал Пэлас
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.27X 3.3П2 3.4
Норвич
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 3.7X 3.25П2 2.17
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.29X 6.2П2 9.4
Брайтон
20:30
ЛидсНе начат
П1 2.11X 3.45П2 3.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
16:00
СельтаНе начат
П1 3.1X 3.05П2 2.55
Валенсия
18:15
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.99X 3.4П2 4.1
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
П1 2.3X 2.9П2 3.8
Вильярреал
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.7X 3.4П2 2.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сампдория
17:00
ВеронаНе начат
П1 2.9X 3.45П2 2.49
Эмполи
17:00
ФиорентинаНе начат
П1 3.3X 3.55П2 2.18
Ювентус
20:00
АталантаНе начат
П1 2.19X 3.5П2 3.35
Венеция
22:45
ИнтерНе начат
П1 8.4X 5.4П2 1.36

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
17:30
АугсбургНе начат
П1 2.06X 3.25П2 4
Гройтер Фюрт
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 4.7X 4.3П2 1.68
Вольфсбург
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.55
Кёльн
17:30
Боруссия МНе начат
П1 2.8X 3.6П2 2.46
Бохум
17:30
ФрайбургНе начат
П1 3.1X 3.3П2 2.41
Бавария
20:30
АрминияНе начат
П1 1.09X 12П2 24

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
19:00
НантНе начат
П1 1.68X 3.9П2 5.4
Ницца
23:00
МетцНе начат
П1 1.4X 5П2 7.8

Экс-тренер "Рубина" Шаронов проходит стажировку у Слуцкого

Российский специалист Роман Шаронов проходит стажировку у главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"
50-летний Слуцкий сменил Шаронова на посту главного тренера казанского клуба в декабре 2019 года. С тех пор команда провела 60 матчей, из которых выиграла 27, 14 сыграла вничью и 19 проиграла.

В настоящее время "Рубин" с 22 очками в 15 турах чемпионата России занимает восьмую строчку турнирной таблицы. В следующем туре РПЛ команда встретится дома с "Динамо". Матч состоится 28 ноября.

Источник: Бизнес Online.

Шварц: Тюкавин будет готов к матчу с "Рубином"

Гендиректор "Рубина" - о введении Fan ID: не вижу никаких проблем. Все будет очень удобно



Теги: Рубин Шаронов Слуцкий
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