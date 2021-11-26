50-летний Слуцкий сменил Шаронова на посту главного тренера казанского клуба в декабре 2019 года. С тех пор команда провела 60 матчей, из которых выиграла 27, 14 сыграла вничью и 19 проиграла.
В настоящее время "Рубин" с 22 очками в 15 турах чемпионата России занимает восьмую строчку турнирной таблицы. В следующем туре РПЛ команда встретится дома с "Динамо". Матч состоится 28 ноября.
Источник: Бизнес Online.
Шварц: Тюкавин будет готов к матчу с "Рубином"
Гендиректор "Рубина" - о введении Fan ID: не вижу никаких проблем. Все будет очень удобно
Экс-тренер "Рубина" Шаронов проходит стажировку у Слуцкого
Российский специалист Роман Шаронов проходит стажировку у главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"