— Да, я прохожу обучение на категорию PRO. У меня было задание: пройти стажировку в одном из клубов.
Леонид Викторович согласился помочь мне, за что я ему и благодарен! — рассказал Шаронов в интервью "РБ Спорту".
Шаронов был главным тренером "Рубина" до назначения Леонида Слуцкого. Ранее появилась информация, что специалист проходит стажировку в казанской команде.
Экс-тренер "Рубина" Шаронов проходит стажировку у Слуцкого
«Зенит» против ЦСКА, «Спартак» против «Уфы» с Агаларовым, «Рубин» против «Динамо». Главные интриги 16 тура РПЛ
Шаронов подтвердил, что проходит стажировку в "Рубине" у Слуцкого
Бывший главный тренер "Рубина" Роман Шаронов подтвердил, что проходит стажировку в казанском клубе.
Фото: РИА Новости