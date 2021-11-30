Губерниев раскритиковал главного тренера "Спартака" Руя Виторию за кадровые решения. По его мнению, тренер должен был раньше выбрать Александра Селихова на позицию основного вратаря команды. Также Губерниев призвал отправить защитника Николая Рассказова во вторую команду "красно-белых".
"В "Спартаке" не видят, кто у них хорошо играет, а кто плохо. Витория заметил Селихова спустя полгода только. Рассказов в очередной раз привез гол, да еще и удалился с поля. Для таких случаев всегда есть вторая команда, Николая нужно отправлять туда", - сказал Губерниев.
Отметим, что "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 20 очков. "Уфа" набрала 16 очков и располагается на 13-м месте в турнирной таблице.
Источник: Спорт-Экспресс
Губерниев: Рассказова нужно отправить во вторую команду "Спартака"
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результат матча "Спартака" с "Уфой" в 16-м туре РПЛ (1:1).
Фото: "Спартак"