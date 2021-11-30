— Мне абсолютно понятно, что "Зенит" станет чемпионом России в этом году — соперники показали, что они слишком слабы и неконкурентоспособны.
Это, конечно, расстраивает, что нет весомой конкуренции, но победы и доминирование "Зенита" не могут огорчать, — рассказал Боярский в интервью Sport24.
После 16 туров Российской Премьер-лиги "Зенит", набравший 36 очков, идет на первом месте чемпионата России. "Динамо" отстает от команды на четыре очка.
Напомним, петербуржский клуб является действующим чемпионом лиги. Он удерживает это звание три сезона подряд.
В 17-м туре чемпионата России команда Сергея Семака встретится с "Ростовом" дома.
Орлов: Кержаков вполне может возглавить "Зенит", но пока ему нужно набираться опыта
Джорджевич: в таком клубе, как "Зенит", нужно показывать уровень постоянно. Иначе тебе быстро найдут замену
Боярский: "Зенит" станет чемпионом России. Соперники показали, что они слабы и неконкурентоспособны
Актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что клуб из Санкт-Петербурга станет чемпионом России в этом сезоне.
Фото: РИА Новости