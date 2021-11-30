Боккетти заявил, что в бытность игроком "Рубина" обращался к Бердыеву, когда появлялись какие-либо проблемы. По словам бывшего защитника казанской команды, благодаря Бердыеву он вырос как личность и добился прогресса как футболист.
"Я должен сказать спасибо Курбану Бердыеву! Я обращался к нему, когда у меня возникали какие-то проблемы. Он был всегда рядом. Молодые футболисты должны понять одну вещь. Ты можешь думать, что ты хороший игрок и все знаешь. Но, когда ты будешь работать с такими тренерами, как Курбан Бердыев, ты будешь учить что-то новое. Я вырос как защитник и мужчина с ним", - сказал Боккетти.
Напомним, что Боккетти являлся игроком "Рубина" в 2010-2012 годах. Затем в 2013-2019 годах он выступал за "Спартак".
Источник: Спорт-Экспресс
Боккетти: я должен поблагодарить Бердыева. С ним я вырос как игрок и мужчина
Экс-защитник "Рубина" и "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал о своей работе под руководством бывшего главного тренера казанской команды Курбана Бердыева.
Фото: ТАСС