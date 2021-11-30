"Идеал, к которому надо стремиться". Комментатор "Матч ТВ" - о Розанове

Комментатор "Матч ТВ" Борис Аболин рассказал о том, как восхищается Юрием Розановым.

Фото: Матч ТВ





Напомним, Юрий Розанов скончался 2 марта. Ему было 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. На какое-то время болезнь отступила и Розанов даже вернулся к комментированию матчей, но позже появились новые образования. Во время лечения Юрий Альбертович прошел несколько курсов химиотерапии. В 2012 году он стал обладателем премии ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России. "Один раз всего удалось с ним пообщаться - по телефону на радио. Я попал под его невероятный магнетизм. Слушал как завороженный Розанов не просто личность. Для комментатора это идеал, к которому нужно стремиться. Но он такой один", - приводит слова Аболина Sport24 Напомним, Юрий Розанов скончался 2 марта. Ему было 59 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. На какое-то время болезнь отступила и Розанов даже вернулся к комментированию матчей, но позже появились новые образования. Во время лечения Юрий Альбертович прошел несколько курсов химиотерапии. В 2012 году он стал обладателем премии ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.