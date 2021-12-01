Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Ахмат" собирается выкупить Уткина у "Краснодара" в конце сезона.
"Пока не было разговоров на эту тему, сезон еще идет", - прокомментировал информацию прессы Бердышев.
Отметим, что Уткин выступает за "Ахмат" на правах аренды. Он пополнил состав команды в летнее трансферное окно.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России 22-летний Уткин поучаствовал в 15 матчах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
Источник: Sport24
Источник: "Ахмат" намерен выкупить Уткина у "Краснодара"
Агент Уткина прокомментировал информацию о намерении "Ахмата" выкупить игрока у "Краснодара"
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника Даниила Уткина, прокомментировал данные о намерении "Ахмата" выкупить игрока у "Краснодара".
Фото: Sport24